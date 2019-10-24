Россия готова помочь Египту и Эфиопии решить проблему с плотиной «Возрождение»

Президент России Владимир Путин на саммите Россия – Африка, который проходит в Сочи 23-24 октября, выразил готовность помочь властям Египта и Эфиопии разрешить проблему, связанную с возведением и эксплуатацией плотины «Возрождение».

Серьезный кризис в отношениях двух африканских стран разразился из-за того, что Эфиопия решила возвести высотную плотину на своей территории. В частности, Каир и Аддис-Абеба не могут достичь договоренности по срокам и объемам заполнения резервуаров плотины «Возрождение». Предложенный Каиром план был отвергнут в Аддис-Абебе, так как власти Эфиопии сочли положения документа нарушающими суверенитет своей страны.