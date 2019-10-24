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Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Экспортный продовольственный оборот между РФ и Африкой составил 22 миллиарда долларов

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 Деструктивная политика США в Сирии привела к оттоку курдского населения в Турцию

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14:34   24 Октября 2019
Весь мир

Россия готова помочь Египту и Эфиопии решить проблему с плотиной «Возрождение»

Россия готова помочь Египту и Эфиопии решить проблему с плотиной «Возрождение»

Президент России Владимир Путин на саммите Россия – Африка, который проходит в Сочи 23-24 октября, выразил готовность помочь властям Египта и Эфиопии разрешить проблему, связанную с возведением и эксплуатацией плотины «Возрождение».

Серьезный кризис в отношениях двух африканских стран разразился из-за того, что Эфиопия решила возвести высотную плотину на своей территории. В частности, Каир и Аддис-Абеба не могут достичь договоренности по срокам и объемам заполнения резервуаров плотины «Возрождение». Предложенный Каиром план был отвергнут в Аддис-Абебе, так как власти Эфиопии сочли положения документа нарушающими суверенитет своей страны.

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Автор: Александр Люблинский
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