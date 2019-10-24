Макгрегор считает, что россияне заслуживают его реванша с Нурмагомедовым

Боец UFC Конор Макгрегор сообщил, что его борьба с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым еще не закончена. Такое заявление ирландец сделал в четверг, 24 октября, в ходе пресс-конференции в Москве. Его слова приводит корреспондент ИА «Политика сегодня».

«Это просто разгоряченная борьба, эта война еще не закончена», — уверен «Печально известный».

По мнению Макгрегора, россияне заслуживают его реванша с дагестанцем Нурмагомедовым.

«Люди из России заслуживают этого реванша. Пускай бежит, но я его найду», — добавил спикер.

Кроме того, ирландец рассказал, что ему нравится российская столица. После пресс-конференции Макгрегор решил отправиться на прогулку по городу.

«Мне приятно быть здесь в Москве, я люблю этот город, после этого я поброжу, посмотрю местность, я хочу приобрести землю здесь. Москва прекрасна, я хотел бы иметь здесь дом и спортзал», — отметил боец.

Ранее стало известно, что Макгрегор проведет следующий бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 18 января. Состязание состоится в Лас-Вегасе. Дата, по словам спортсмена, уже согласована с организаторами.