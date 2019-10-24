Макгрегор считает, что россияне заслуживают его реванша с Нурмагомедовым

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Поклонская вступила в противостояние с Милоновым насчет Хэллоуина

Поклонская вступила в противостояние с Милоновым насчет Хэллоуина

 РФ и ЮАР подпишут в 2020 году меморандум о сотрудничестве в молодежной политике

РФ и ЮАР подпишут в 2020 году меморандум о сотрудничестве в молодежной политике
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Экспортный продовольственный оборот между РФ и Африкой составил 22 миллиарда долларов

Экспортный продовольственный оборот между РФ и Африкой составил 22 миллиарда долларов

 Деструктивная политика США в Сирии привела к оттоку курдского населения в Турцию

Деструктивная политика США в Сирии привела к оттоку курдского населения в Турцию
Поклонская вступила в противостояние с Милоновым насчет Хэллоуина

Поклонская вступила в противостояние с Милоновым насчет Хэллоуина

 РФ и ЮАР подпишут в 2020 году меморандум о сотрудничестве в молодежной политике

РФ и ЮАР подпишут в 2020 году меморандум о сотрудничестве в молодежной политике
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Экспортный продовольственный оборот между РФ и Африкой составил 22 миллиарда долларов

Экспортный продовольственный оборот между РФ и Африкой составил 22 миллиарда долларов

 Деструктивная политика США в Сирии привела к оттоку курдского населения в Турцию

Деструктивная политика США в Сирии привела к оттоку курдского населения в Турцию
14:38   24 Октября 2019
Весь мир

Макгрегор считает, что россияне заслуживают его реванша с Нурмагомедовым

Макгрегор считает, что россияне заслуживают его реванша с Нурмагомедовым

Боец UFC Конор Макгрегор сообщил, что его борьба с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым еще не закончена. Такое заявление ирландец сделал в четверг, 24 октября, в ходе пресс-конференции в Москве. Его слова приводит корреспондент ИА «Политика сегодня».

«Это просто разгоряченная борьба, эта война еще не закончена», — уверен «Печально известный».

По мнению Макгрегора, россияне заслуживают его реванша с дагестанцем Нурмагомедовым.

«Люди из России заслуживают этого реванша. Пускай бежит, но я его найду», — добавил спикер.

Кроме того, ирландец рассказал, что ему нравится российская столица. После пресс-конференции Макгрегор решил отправиться на прогулку по городу.

«Мне приятно быть здесь в Москве, я люблю этот город, после этого я поброжу, посмотрю местность, я хочу приобрести землю здесь. Москва прекрасна, я хотел бы иметь здесь дом и спортзал», — отметил боец.

 Ранее стало известно, что Макгрегор проведет следующий бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 18 января. Состязание состоится в Лас-Вегасе. Дата, по словам спортсмена, уже согласована с организаторами.

«Я уже знаю оппонента, но я не буду говорить о нем, потому что UFC опять его поменяют», — заявил Макгрегор.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: София Синицына
#ufc #реванш #нурмагомедов #макгрегор

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...