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14:02   24 Октября 2019
Россия

Диагностику рака при помощи искусственного интеллекта стали проводить в России

Диагностику рака при помощи искусственного интеллекта стали проводить в России

Диагностику рака при помощи искусственного интеллекта стали проводить в России. Специальная программа расшифровывает рентгеновские снимки и по итогам работы определяет заболевание человека и его стадию. При помощи этого нововведения проводят диагностику онкологических заболеваний внутренних органов.

Искусственный интеллект был создан специалистами из России, это представители компании-разработчика инновационных сервисов для системы здравоохранения, которая является резидентом «Сколково». Программа может распознавать изменения на снимках даже без помощи врачей, передает News.ru

Диагностику рака при помощи искусственного интеллекта стали проводить в России

Как говорят разработчики, в создание системы было вложено много сил, знаний и времени. При установке программы в больницах ничего не требуется, она полноценна сама по себе и готова к работе после настройки. 

На первом этапе программа фильтрует снимки и делит людей на здоровых, имеющих неострую фазу заболевания и тяжелых больных. На основе этого врачи могут работать над дальнейшим планом по лечению пациента, назначать новые обследования и принимать решение об операциях. 

По мнению экспертов, искусственный интеллект не сможет заменить работу врачей, но может серьезно им помочь в том, чтобы ставить правильные диагнозы и как можно скорее приступать к лечению пациентов. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #здравоохранение

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