Число киберпреступлений в России стремительно растет

Интернет в последнее время перестает быть зоной комфорта, к которой привыкли россияне, где они могли быстро узнать необходимую информацию, выбрать и оплатить товары или услуги. В последнее время киберпространство все чаще становится местом, где орудуют преступники.

Как сообщает в четверг информационное агентство News.ru, приводя данные МВД, за последние два года число преступлений, совершенных в киберпространстве, увеличилось более чем на 200% - если с января по сентябрь 2017 года было зарегистрировано 62 496 подобных преступлений, то за тот же период нынешнего года их стало 205 116.

Ситуацию в беседе с изданием прокомментировал руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета думского Комитета по информационной политике, технологиям и связи Евгений Лифшиц, который заявил, что мошенники все время изобретают новые способы обмана в интернете, доказательную базу собирать сложно, поэтому раскрывать подобные преступления довольно проблематично.

Одним из наиболее уязвимых мест кибербезопасности является хранение персональных данных пользователей, сообщения об очередной утечке баз личных сведений о клиентах банков или пользователей социальных сетей появляются регулярно. Свести эту угрозу к нулю пока не получается даже у крупных компаний и государственных ведомств. Выходом из этой ситуации, по мнению эксперта, может стать только законодательное ужесточение наказания за разглашение персональных данных

«У нас штраф за раскрытие персональных данных для юрлица составляет 40 тысяч рублей. За прошлый год было зарегистрировано всего 35 сообщений в Роскомнадзоре. Тем не менее, в Интернете продаются любые базы, начиная от банков и заканчивая медучреждениями. Нужно, чтобы виновные боялись», — пояснил Лифшиц.

При этом он напомнил, что в Европе штраф за утечку личных данных равен 4% от оборота компании, и если бы российские крупные компании, которые периодически допускают подобные промашки, хоть раз заплатили подобную сумму, они стали бы более серьезно относиться к защите персональных данных своих клиентов.