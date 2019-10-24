Эксперт считает, что Туадера сместил курс ЦАР с вооруженного конфликта на диалог

Президент Центральноафриканской республики Фостен-Аршанж Туадера в рамках экономического форума Россия — Африка в Сочи встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Один из главных вопросов, волнующих правительство ЦАР — эмбарго на поставку оружия.

ЦАР просила ООН снять оружейное эмбарго. Также Туадера выразил надежду на помощь Москвы в подготовке военных специалистов и поставок оружия в ЦАР. Такая практика уже применялась в 2005 году, когда Россия передала республике партию вооружения.

Путин, в свою очередь, пообещал содействовать ЦАР в обеспечении стабилизации ситуации в стране. Кроме того, он назвал Центральноафриканскую республику перспективным партнером России в Африке.

Напомним, Туадера вступил в должность президента ЦАР 30 марта 2016 года. Он значительно повысил уровень безопасности в стране после вооруженных столкновений между мусульманами из коалиции Селека и христианами Антибалака, привлекал инвестиции для восстановления экономики государства, а также смог подписать Хартумское соглашение о мире с лидерами группировок при содействии, в частности, России, чего не удавалось никому.

Доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев в беседе с ФАН отметил улучшение обстановки в стране, несмотря на то, что с безопасностью в ЦАР еще остаются проблемы.

«Однозначно курс сменился с вооруженного противостояния на диалог — я считаю, что президент Туадера работает сейчас в первую очередь именно над этим. Уровень напряжения снизился, стали вырабатываться даже какие-то правила общения между этими вооруженными группировками и властью в целом», — утверждает Перенджиев.

К заслугам Туадеры собеседник издания также относит развитие экономики и диалог с другими странами, прежде всего — с Россией.

ЦАР стала отказываться от западного влияния, понимая, что оно ведет к дестабилизации, резюмировал эксперт.