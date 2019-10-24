Боевик ИГ* рассказал, как ПНС Сарраджа вербует террористов в тюрьмах Ливии

Ливийская национальная армия захватила террориста запрещенной группировки ИГ*, который воевал на стороне Правительства национального согласия Ливии, пишет ФАН. Видео допроса боевика опубликовал местный новостной ресурс в Facebook «Голос Ливии».

Террорист по имени Мохаммад ибн Имраа оказался родом из сирийского города Талль-Бисса. Военнослужащие ЛНА взяли его в плен 20 октября в окрестностях Аль-Азизии с взрывным устройством, которое боевик собирался заложить в одном из домов.

Во время допроса Имраа признался, что уже успел повоевать в рядах ИГ*. Позже вместе с другими джихадистами он оказался в составе бандформирований ПНС.

По словам боевика, он сам попал в плен ИГ* за саботаж, поскольку не хотел становиться смертником. Вскоре тюрьму посетил некий «господин Файез». Не исключено, что это был Файез Саррадж, глава и по совместительству министр обороны ПНС Ливии.

«После его визита нас стали лучше кормить. Потом начальник тюрьмы обратился к узникам и предложил сделку. Он рассказал, что к городу подошли «собаки Хафтара», как он выразился, и что мы в обмен на свободу должны будем воевать против них», – рассказал Имраа.

По его словам, отказаться от вступления в ПНС Ливии было невозможно, поскольку его в таком случае тут же бы убили. «Новобранцев» вооружили, провели военную переподготовку, а в начале октября отправили на передовую – в район Аль-Азизии. Там-то боевика и поймали.

Напомним, гражданская война в Ливии началась в 2011 году, когда был свергнут лидер страны Муаммар Каддафи. Сейчас в стране установлено двоевластие: запад контролирует Правительство национального согласия Ливии, а восток находится под контролем избранного народом парламента.

*Террористическая организация, запрещена в РФ