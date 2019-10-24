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14:13   24 Октября 2019
Россия

Богданов встретился с главой ПНС Ливии, чтобы потребовать освобождения социологов ФЗНЦ

Богданов встретился с главой ПНС Ливии, чтобы потребовать освобождения социологов ФЗНЦ

Заместитель главы российского министерства иностранных дел Михаил Богданов встретился с главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем на полях саммита Россия — Африка, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Накануне, 23 октября, ведомство России потребовало от ливийского объединения освобождения социологов из Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Напомним, что сотрудники ФЗНЦ весной этого года направились в оккупированный ПНС Ливии Триполи, чтобы провести социологические исследования, и были похищены. Их держат в тюрьме «Митига» без предъявления обвинений уже почти полгода. Этот частный объект принадлежит террористам и печально известен кошмарными условиями содержания и даже пытками.

В среду Богданов отмечал, что внешнеполитическое ведомство активно работает над освобождением Шугалея и Суэйфана. К тому же, поездка Сарраджа на саммит в Сочи — хороший повод потребовать у него возвращения незаконно удерживаемых социологов.

богданов

«Сарраджа, наверняка, увижу. Вопрос под контролем. Мы прямо заявляем, что это омрачает наши связи и контакты. Мы не понимаем основы таких действий и требуем освободить их [россиян] и вернуть», — отмечал тогда дипломат.

Его надежды оправдались и он встретился с главой ПНС Ливии на форуме. Основываясь на его словах, тема задержания Шугалея и Суэйфана будет одной из ключевых в ходе их беседы.

Ливию захлестнул политический кризис в 2011 году после свержения и убийства Муаммара Каддафи. Сейчас здесь царит двоевластие: востоком управляет избранный ливийцами парламент — временное правительство, а на западе при поддержке ООН заседает Правительство национального согласия, сотрудничающее с террористами.

богданов

С 23 по 24 октября Сочи принимает экономический форум и саммит Россия  — Африка. На событие пригласили представителей всех стран африканского континента. Ключевым итогом мероприятия станет декларация первого саммита, в которой будет положение о заключении долгосрочного партнерства между Россией и странами континента.

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Автор: Анна Манц
#ливия #мид рф #богданов #социологи #саммит россия-африка #пнс #саррадж

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