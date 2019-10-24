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13:45   24 Октября 2019
Россия

Сенатор призвал РФ и страны Африки заключать тысячи средних контрактов

Сенатор призвал РФ и страны Африки заключать тысячи средних контрактов

Российские предприниматели заинтересованы в работе на африканском континенте, указал заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин на форуме Россия — Африка.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», сенатор призвал страны подписывать тысячи средних контрактов, а не пару многомиллиардных договоров. К тому же, по его мнению, сторонам необходимо развивать проекты на уровне бизнеса.

«Ранее наш президент [России Владимир Путин] четко обрисовал, какие цели стоят перед нами. Мы внимательно слушаем наших африканских партнеров и стремимся выстроить бизнес так, чтобы выгоду получили все», — подчеркнул Мухаметшин.

С 23 по 24 октября Сочи принимает экономический форум и саммит Россия  — Африка. На событие пригласили представителей всех стран африканского континента. Ключевым итогом мероприятия станет декларация первого саммита, в которой будет положение о заключении долгосрочного партнерства между Россией и странами континента.

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Автор: Анна Манц
#совфед #бизнес #проекты #саммит россия-африка

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