Госдума предложила защитить КоАП от избыточных инициатив

Госдума предложила защитить Кодекс об административных правонарушениях РФ от избыточных инициатив. Как сообщил автор идеи, глава думского Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, предложения по уменьшению и введению новых штрафов сначала необходимо одобрить в российском правительстве, а затем — в Госдуме.

По словам Крашенинникова, нововведение позволит авторам законов стать дисциплинированнее и тщательнее продумывать и прорабатывать свои законодательные инициативы. Прежде, чем рассматривать законопроекты в Госдуме, с ними необходимо ознакомиться правительству РФ. Предварительный отзыв станет хорошей оценкой для инициатив и положительно отразится на процессе законотворчества в России.

Кроме того, депутат отметил, что значительную часть Кодекса составляют органы исполнительной власти, поэтому важно учитывать и их мнение о возможных наказаниях за нарушения. Это поможет узнать, не прописаны ли одни и те же предложения в КоАП и в УК РФ, рассказал Павел Крашенинников «Парламентской газете».

По словам парламентария, сейчас Госдума уже имеет подобный опыт с поправками к УК РФ, которые вносятся лишь после отзыва российского правительства и Верховного суда России. Крашенинников говорит, что в правительстве идею одобрили.