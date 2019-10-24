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13:47   24 Октября 2019
Россия

Госдума предложила защитить КоАП от избыточных инициатив

Госдума предложила защитить КоАП от избыточных инициатив

Госдума предложила защитить Кодекс об административных правонарушениях РФ от избыточных инициатив. Как сообщил автор идеи, глава думского Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, предложения по уменьшению и введению новых штрафов сначала необходимо одобрить в российском правительстве, а затем — в Госдуме. 

По словам Крашенинникова, нововведение позволит авторам законов стать дисциплинированнее и тщательнее продумывать и прорабатывать свои законодательные инициативы. Прежде, чем рассматривать законопроекты в Госдуме, с ними необходимо ознакомиться правительству РФ. Предварительный отзыв станет хорошей оценкой для инициатив и положительно отразится на процессе законотворчества в России. 

Госдума предложила защитить КоАП от избыточных инициатив

Кроме того, депутат отметил, что значительную часть Кодекса составляют органы исполнительной власти, поэтому важно учитывать и их мнение о возможных наказаниях за нарушения. Это поможет узнать, не прописаны ли одни и те же предложения в КоАП и в УК РФ, рассказал Павел Крашенинников «Парламентской газете»

По словам парламентария, сейчас Госдума уже имеет подобный опыт с поправками к УК РФ, которые вносятся лишь после отзыва российского правительства и Верховного суда России. Крашенинников говорит, что в правительстве идею одобрили.

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Автор: Ольга Воскресенская
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