Макгрегор хочет, чтобы его сын стал чемпионом в единоборствах

Ирландский боец Конор Макгрегор в ходе пресс-конференции в Москве заявил, что ему абсолютно безразлично, кто будет его соперником в бою 18 января в Лас-Вегасе. Вне зависимости от этого, ирдандец уверен в собственной победе. Слова спортсмена приводит корреспондент ИА «Политика сегодня».

Также Макгрегор рассказал, что именно мотивирует его на победу.

«Моя мотивация, мое воодушевление приходит от людей. Я беру это от моих детей, моих деток, моих ребят. Я готов к черту всё послать и стать лучшим 18 января», — заметил боец.

Спортсмен заявил, что хочет, чтобы его сын в будущем стал чемпионом.

«Мой сын будет очень талантливым бойцом в единоборствах, как и его отец», — отметил он.

Кроме того, Макгрегор по традиции высказался о команде россиянина Хабиба Нурмагомедова. В том числе нелестно.

«Они здесь? Я не вижу здесь никого! Если они хотят узнать, где я проживаю, я живу в Ритц Карлтон. Где он сейчас? Я сюда прилетел, а он улетел из страны, наверное. Это типично для дагестанца», — сказал боец.

Напомним, Макгрегор проведет следующий поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 18 января в Лас-Вегасе. Он отметил, что дата уже согласована с организаторами, однако имя оппонента называть отказался.