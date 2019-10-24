Путин проведет переговоры с лидерами Анголы и Кении

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Поклонская вступила в противостояние с Милоновым насчет Хэллоуина

Поклонская вступила в противостояние с Милоновым насчет Хэллоуина

 РФ и ЮАР подпишут в 2020 году меморандум о сотрудничестве в молодежной политике

РФ и ЮАР подпишут в 2020 году меморандум о сотрудничестве в молодежной политике
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Экспортный продовольственный оборот между РФ и Африкой составил 22 миллиарда долларов

Экспортный продовольственный оборот между РФ и Африкой составил 22 миллиарда долларов

 Деструктивная политика США в Сирии привела к оттоку курдского населения в Турцию

Деструктивная политика США в Сирии привела к оттоку курдского населения в Турцию
Поклонская вступила в противостояние с Милоновым насчет Хэллоуина

Поклонская вступила в противостояние с Милоновым насчет Хэллоуина

 РФ и ЮАР подпишут в 2020 году меморандум о сотрудничестве в молодежной политике

РФ и ЮАР подпишут в 2020 году меморандум о сотрудничестве в молодежной политике
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Экспортный продовольственный оборот между РФ и Африкой составил 22 миллиарда долларов

Экспортный продовольственный оборот между РФ и Африкой составил 22 миллиарда долларов

 Деструктивная политика США в Сирии привела к оттоку курдского населения в Турцию

Деструктивная политика США в Сирии привела к оттоку курдского населения в Турцию
13:32   24 Октября 2019
Весь мир

Путин проведет переговоры с лидерами Анголы и Кении

Путин проведет переговоры с лидерами Анголы и Кении

Российский лидер Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч с главами африканских государств. В частности,  президент проведет переговоры с президентами Анголы и Кении — Жоау Лоуренсу и Ухуру Кениатой, а также с и.о. президента Маврикия Парамасивумом Ваяпури.

Ранее Путин заявил о намерении активизировать сотрудничество со странами Африки по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Саммит Россия — Африка стартовал в Сочи 23 октября. Параллельно с ним проходит экономический форум. На событие приглашены представителей всех африканских стран.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#путин #африка #кения #ангола

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...