Путин проведет переговоры с лидерами Анголы и Кении

Российский лидер Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч с главами африканских государств. В частности, президент проведет переговоры с президентами Анголы и Кении — Жоау Лоуренсу и Ухуру Кениатой, а также с и.о. президента Маврикия Парамасивумом Ваяпури.

Ранее Путин заявил о намерении активизировать сотрудничество со странами Африки по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Саммит Россия — Африка стартовал в Сочи 23 октября. Параллельно с ним проходит экономический форум. На событие приглашены представителей всех африканских стран.