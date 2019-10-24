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Деструктивная политика США в Сирии привела к оттоку курдского населения в Турцию
13:53   24 Октября 2019
Весь мир

РФ нацелена на урегулирование в Сирии после операции Анкары против курдов-террористов

РФ нацелена на урегулирование в Сирии после операции Анкары против курдов-террористов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал исключительной целью России в Сирии урегулирование ситуации, обеспечение целостности арабской страны после операции Анкары против курдов-террористов.

Ранее высокопоставленный американский чиновник призвал Турцию и другие государства быть осторожными при заключении сделок с Россией по Сирии.

«Это не сделки, это меморандум о взаимопонимании, который был между президентами двух стран, который был согласован после переговоров», — уточнил Песков.

Представитель Кремля отметил, что, рассуждая, кому можно верить, а кому не стоит, «достаточно вспомнить ситуацию с курдами, которые вряд ли склонны доверять обещаниям своих недавних ближайших партнеров». 

Напомним, 22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган подписали меморандум, согласно которому курдские бандформирования должны отойти вглубь Сирии на 30 километров. Контролировать это будут военная полиция РФ и военнослужащие САР.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #сирия #эрдоган #суверенитет

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