Путин считает, что ситуация в Ливии стала итогом безответственной политики ряда стран

Безответственная политика ряда государств, которые извратили резолюцию ООН, привела к события в Ливии, заявил российский глава Владимир Путин на форуме Россия — Африка 24 октября.

«С большой тревогой следим за ситуацией», — сказал он.

Ливию захлестнул политический кризис в 2011 году после свержения и убийства Муаммара Каддафи. Сейчас здесь царит двоевластие: востоком управляет избранный ливийцами парламент — временное правительство, а на западе при поддержке ООН заседает Правительство национального согласия, сотрудничающее с террористами.

С 23 по 24 октября Сочи принимает экономический форум и саммит Россия — Африка. На событие пригласили представителей всех стран африканского континента.