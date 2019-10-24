Депутат Морозов предложил ввести преференции для российских компаний, работающих в Африке

Депутат Госдумы Антон Морозов на саммите Россия-Африка в Сочи заявил о важности сотрудничества со странами африканского континента. Об этом в четверг, 24 октября, сообщает корреспондент ИА «Политика сегодня».

«Госдума и наш комитет уделяет огромное внимание развитию отношений с Африкой. Мы проводили большой межпарламентский форум и отдельная его часть была посвящена Африке», — рассказал российский парламентарий.

Также Морозов отметил,что сейчас идет борьба мировых держав за сое влияние на Африку. Континент имеет огромные природные, человеческие ресурсы. Страны, которые будут иметь влияние на континент, будут определять мировую политику в дальнейшем. При этом Россия, отметил депутат, выстраивает с африканскими странами доверительные отношения.

«Россия никогда не была метрополией. Мы никогда не навязывали свои взгляды. Мы всегда уважаем суверенитет партнеров», — подчеркнул Морозов.

Российское правительство в настоящее время прилагает огромные усилия, чтобы мотивировать компании работать в Африке. Депутат считает, что на законодательном уровне необходимо прописать определенные механизмы, а также создать преференции для российских компаний на африканском рынке. Морозов подчеркнул, что парламент к данным шагам готов.