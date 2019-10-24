Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич отметил знаковость присутствия женщины на посту главы Минобороны ЦАР. По его словам, это говорит о том, что африканский континент делает большой шаг в гуманитарной сфере.

На саммите Россия — Африка выступила министр обороны Цертнальноафриканской Республики Мари Ноэль Койяра. В своем выступлении она отметила, что более развитые страны континента стараются помогать менее развитым. Но при этом есть опасность того, что они могут навязать свои стратегии.

Комментируя выступления главы Минобороны ЦАР, Александр Малькевич отметил, что Мари Ноэль Койяра говорила очень важные слова о том, какую роль играют национальные ценности. Также глава ФЗНЦ отметил неприемлемость навязывания своих ценностей одной страны для другой.

«Россия тоже с этим сталкивается», — резюмировал глава ФЗНЦ Александр Малькевич.

В эти дни в Сочи проходит российско-африканский форум и саммит, на который приглашены руководители всех 54 стран африканского континента. Сопредседателями являются президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах ас-Сиси.