Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ГП требует блокировки десяти порталов с фейк-ньюз

ГП требует блокировки десяти порталов с фейк-ньюз

 Макгрегор назвал трусом Хабиба

Макгрегор назвал трусом Хабиба
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Депутат Морозов предложил ввести преференции для российских компаний, работающих в Африке

Депутат Морозов предложил ввести преференции для российских компаний, работающих в Африке

 Малькевич отметил знаковость присутствия женщины на посту главы Минобороны ЦАР

Малькевич отметил знаковость присутствия женщины на посту главы Минобороны ЦАР
ГП требует блокировки десяти порталов с фейк-ньюз

ГП требует блокировки десяти порталов с фейк-ньюз

 Макгрегор назвал трусом Хабиба

Макгрегор назвал трусом Хабиба
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Депутат Морозов предложил ввести преференции для российских компаний, работающих в Африке

Депутат Морозов предложил ввести преференции для российских компаний, работающих в Африке

 Малькевич отметил знаковость присутствия женщины на посту главы Минобороны ЦАР

Малькевич отметил знаковость присутствия женщины на посту главы Минобороны ЦАР
13:17   24 Октября 2019
Весь мир

Малькевич отметил знаковость присутствия женщины на посту главы Минобороны ЦАР

Малькевич отметил знаковость присутствия женщины на посту главы Минобороны ЦАР

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич отметил знаковость присутствия женщины на посту главы Минобороны ЦАР. По его словам, это говорит о том, что африканский континент делает большой шаг в гуманитарной сфере.

На саммите Россия — Африка выступила министр обороны Цертнальноафриканской Республики Мари Ноэль Койяра. В своем выступлении она отметила, что более развитые страны континента стараются помогать менее развитым. Но при этом есть опасность того, что они могут навязать свои стратегии. 

Комментируя выступления главы Минобороны ЦАР, Александр Малькевич отметил, что Мари Ноэль Койяра говорила очень важные слова о том, какую роль играют национальные ценности. Также глава ФЗНЦ отметил неприемлемость навязывания своих ценностей одной страны для другой. 

«Россия тоже с этим сталкивается», — резюмировал глава ФЗНЦ Александр Малькевич. 

В эти дни в Сочи проходит российско-африканский форум и саммит, на который приглашены руководители всех 54 стран африканского континента. Сопредседателями являются президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах ас-Сиси.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #весь мир #цар #малькевич

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...