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13:24   24 Октября 2019
Россия

Макгрегор назвал трусом Хабиба

Макгрегор назвал трусом Хабиба

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов боится поединка UFC в Москве. Об этом заявил бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор, слова которого передал корреспондент «Политики Сегодня» с пресс-конференции в Москве.

«Я не считаю, что он представляет Россию. Вы видели, чтобы он поднимал флаг? Я всегда поднимаю флаг. Он боится рисков. Человек, который боится рисков, ничего не заслужит. Он боится, он скрывается, он трус. На прошлой неделе он убежал с пресс-конференции», — считает ирландский боец.

Макгрегор назвал трусом Хабиба

По его словам, турнир UFC в Москве, который состоится 9 ноября, станет матчем-реваншем. Люди всего мира заслуживают, чтобы матч состоялся именно в столице РФ. Конор Макгрегор заверил, что вернется в прекрасном состоянии, поэтому откажется от алкоголя и полностью сконцентрируется.

Ирландский боец объяснил, что на формирование привычки требуется 66 дней. Сейчас Конор Макгрегор рано ложится спать и рано просыпается, потому что структурированный подход — ключ к успеху. Однажды победить — легко, дважды победить — легко, а побеждать год за годом — сложно.

«Я миллиардер. Все миллиардеры должны быть очень собранными», — добавил он.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #конор макгрегор #ufc #хабиб нурмагомедов

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