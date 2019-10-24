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13:16   24 Октября 2019
Весь мир

Глава Пентагона назвал Китай большей угрозой для Запада, чем Россия

Глава Пентагона назвал Китай большей угрозой для Запада, чем Россия

Шеф Пентагона Марк Эспер заявил, что с точки зрения Соединенных Штатов, Китай представляет для стран Запада большую угрозу, чем Россия. Такое мнение он выразил на мероприятии американского фонда Маршалла (German Marshall Fund) в Брюсселе.

« Я думаю, что в длительной перспективе, в долгосрочной перспективе Китай для нас – более серьезная угроза, не Россия», — Эспер.

По словам министра обороны, в Национальной оборонной стратегии (NDS) США Китай стоит на первом месте, а Россия — на втором. Эспер добавил, что РФ и Китай «используют силу, чтобы принудительным образом изменить стратегическую обстановку». Он призвал страны Европы серьезно воспринимать предупреждения США о «военном и экономическом расширении» КНР.

Минобороны США в 2018 году обнародовало основные положения новой «Национальной оборонной стратегии». Основные принципы документа — переход от борьбы с терроризмом к соперничеству с «великими державами», как Россия и Китай. Утверждаются, что они угрожают США.

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Автор: Арсений Аскольский

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