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13:09   24 Октября 2019
Россия

ФСИН подтвердила бегство фигуранта дела «Нового величия»* Гаврилова из России

ФСИН подтвердила бегство фигуранта дела «Нового величия»* Гаврилова из России

Федеральная служба исполнения наказаний подтвердила, что фигурант дела «Нового величия»* (запрещено в России) Сергей Гаврилов сбежал из России, сообщил телеканал RT.

Обвиняемый носил электронный браслет, с помощью которого можно следить за передвижением человека. Заместитель директора ведомства Валерий Максименко рассказал, что в в понедельник, 21 октября, в районе семи утра сработала система оповещения. Целостность браслета была нарушена.

«По адресу, где находился данный арестант, сразу же выехали наши сотрудники. Оказалось, что данного фигуранта на месте нет», — продолжил он.

Работники службы сразу же сообщили об этом в суд, который занимается делом «Нового величия»*. Это было необходимо для принятия решения об объявлении сбежавшего в розыск.

«Наша задача — проинформировать тот орган, за которым числится данный человек. И это было сделано незамедлительно», — подчеркнул представитель ФСИН.

ФСИН подтвердила бегство фигуранта дела «Нового величия»* Гаврилова из России

Ранее СМИ сообщали, что Гаврилов сбежал на Украину и попросил там политубежище. Следствие обвиняет Гаврилова в организации экстремистского сообщества и участии в нем. Фигурант находился под домашним арестом.

Стоит отметить, что ситуация с бегством схожа с фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям власти, которое завели после незаконных митингов в Москве этим летом. Бросивший в силовика бутылку Айдар Губайдулин также сбежал на Украину и попросил там политического убежища. Если бы Гаврилов и Губайдулин не были бы виновны в инкриминируемых делах, они был остались в России, а не бежали от закона и правосудия в другую страну.

* «Новое величие» — экстремистская организация, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#фсин #гаврилов #бегство #новое величие

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