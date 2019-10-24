Первый в РФ завод по производству катализаторов строят в Омске

Российская компания «Газпром нефть» намерена к 2021 году построить современный завод по производству отечественных катализаторов для ключевых процессов вторичной переработки нефти на Омском НПЗ, чтобы исключить зависимость от зарубежных поставок. Катализаторы процессов нефтепереработки — наноструктурированные вещества, ускоряющие протекание химических реакций переработки нефти​​​.

«Мы создаем в Омске первое в РФ высокотехнологичное производство катализаторов», — заявил глава правления «Газпром нефти» Александр Дюков на церемонии старта строительства завода.

По его словам, сейчас комплексов подобного масштаба в стране не существует. Проект «Газпром нефти» обеспечит не только независимость российской переработки от поставок иностранных производителей катализаторов, но и стабильность производства качественного топлива. Новый завод мощностью 21 тысяча тонн продукции ежегодно обеспечит выпуск современных катализаторов, которые нужны для ключевых процессов производства топлива Евро-5 и глубокой переработки нефти.

Александр Дюков добавил, что современное оборудование и уникальные научные разработки российских ученых позволят выпускать продукцию, которая превзойдет по качеству и эффективности зарубежные аналоги. В частности, речь идет о катализаторах каталитического крекинга, гидроочистки и гидрокрекинга.