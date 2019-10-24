Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ГП требует блокировки десяти порталов с фейк-ньюз

ГП требует блокировки десяти порталов с фейк-ньюз

 Макгрегор назвал трусом Хабиба

Макгрегор назвал трусом Хабиба
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Путин проведет переговоры с лидерами Анголы и Кении

Путин проведет переговоры с лидерами Анголы и Кении

Депутат Морозов предложил ввести преференции для российских компаний, работающих в Африке

Депутат Морозов предложил ввести преференции для российских компаний, работающих в Африке
ГП требует блокировки десяти порталов с фейк-ньюз

ГП требует блокировки десяти порталов с фейк-ньюз

 Макгрегор назвал трусом Хабиба

Макгрегор назвал трусом Хабиба
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Путин проведет переговоры с лидерами Анголы и Кении

Путин проведет переговоры с лидерами Анголы и Кении

Депутат Морозов предложил ввести преференции для российских компаний, работающих в Африке

Депутат Морозов предложил ввести преференции для российских компаний, работающих в Африке
13:03   24 Октября 2019
Весь мир

Путин заявил, что в России создана эффективная система безопасности

Путин заявил, что в России создана эффективная система безопасности

Глава государства Владимир Путин заявил, что в России разработана самая эффективная система безопасности и самая эффективная армия. При этом расходы Минобороны РФ с каждым годом сокращаются.

«Хочу ваше внимание обратить на то, что ни для кого не секрет, и мы этим гордимся — сегодня в России создана достаточно эффективная система безопасности, и, что самое главное, эффективная современная армия», — сказал он.

По словам Путина, на нужды военного ведомства уходит менее трех процентов бюджета, и существует тенденция к сокращению этих расходов. Сокращение военных расходов, по его мысли,  должно быть предметом особого внимания в будущем.

В частности, невероятно важна в наши дни борьба с терроризмом и организованной преступностью. Однако расходы стран Африки на эту сферу, которые могут составлять 18–30 процентов бюджета, являются «непосильной нагрузкой».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #безопасность #армия и опк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...