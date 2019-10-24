Путин заявил, что в России создана эффективная система безопасности

Глава государства Владимир Путин заявил, что в России разработана самая эффективная система безопасности и самая эффективная армия. При этом расходы Минобороны РФ с каждым годом сокращаются.

«Хочу ваше внимание обратить на то, что ни для кого не секрет, и мы этим гордимся — сегодня в России создана достаточно эффективная система безопасности, и, что самое главное, эффективная современная армия», — сказал он.

По словам Путина, на нужды военного ведомства уходит менее трех процентов бюджета, и существует тенденция к сокращению этих расходов. Сокращение военных расходов, по его мысли, должно быть предметом особого внимания в будущем.

В частности, невероятно важна в наши дни борьба с терроризмом и организованной преступностью. Однако расходы стран Африки на эту сферу, которые могут составлять 18–30 процентов бюджета, являются «непосильной нагрузкой».