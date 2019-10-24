Президент России Владимир Путин заявил о важности сокращения военных расходов в национальных бюджетах. Об этом он сообщил в ходе саммита Россия — Африка в Сочи.

Комментируя выступление президента Чада Идриса Деби, российский лидер отметил, что важно и нужно сокращать военные расходы. Владимир Путин рассказал, что Россия ежегодно тратит на нужды Минобороны менее трех процентов ВВП и планирует в дальнейшем уменьшать расходы на эту сферу.

«Сокращение военного бремени – это чрезвычайно важно, это должно быть предметом нашего особого обсуждения на будущее», — резюмировал президент РФ Владимир Путин.

Ранее Владимир Путин призвал подумать над созданием еще одного инфекционного центра в Африке.

23 и 24 октября в российском городе Сочи проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены главы всех стран Африканского континента.