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12:54   24 Октября 2019
Россия

Путин заявил о важности сокращения военных расходов в национальных бюджетах

Путин заявил о важности сокращения военных расходов в национальных бюджетах

Президент России Владимир Путин заявил о важности сокращения военных расходов в национальных бюджетах. Об этом он сообщил в ходе саммита Россия — Африка в Сочи.

Комментируя выступление президента Чада Идриса Деби, российский лидер отметил, что важно и нужно сокращать военные расходы. Владимир Путин рассказал, что Россия ежегодно тратит на нужды Минобороны менее трех процентов ВВП и планирует в дальнейшем уменьшать расходы на эту сферу. 

«Сокращение военного бремени – это чрезвычайно важно, это должно быть предметом нашего особого обсуждения на будущее», — резюмировал президент РФ Владимир Путин.

Ранее Владимир Путин призвал подумать над созданием еще одного инфекционного центра в Африке.

23 и 24 октября в российском городе Сочи проходит саммит Россия - Африка. На него приглашены главы всех стран Африканского континента. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #саммит россия-африка

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