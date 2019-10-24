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13:14   24 Октября 2019
Весь мир

Глава Минобороны ЦАР рассказала, как РФ помогает стране в борьбе с экстремизмом

Глава Минобороны ЦАР рассказала, как РФ помогает стране в борьбе с экстремизмом

Глава Минобороны Центральноафриканской Республики Мари Ноэль Койяра на саммите Россия-Африка в Сочи заявила, что кризис, который пережила страна, привел к тому, что армия ЦАР оказалась под эмбарго. Слова министра в четверг, 24 октября, приводит корреспондент ИА «Политика сегодня».

«Но затем мы начали полную реформу всех наших Вооруженных сил. Мы создаем новую полиэтническую армию, но у нас не было вооружения. Все ворота были закрыты. Единственная страна, которая согласилась поставить нам оружие — это Россия», — заметила глава центральноафриканского МО.

Койяра рассказала, что комитет по санкциям ООН ранее разрешил России поставить вооружение. В прошлом году первые поставки были выполнены, однако проблема внутри страны все еще сохраняется. 

«Руководитель нашего государства делает ставку на диалог, на разрешение конфликта внутри страны. Мы имеем дело с 14 вооруженными группировками», — заявила министр.

По ее словам, с бандформированиями были достигнуты договоренности и ситуация начала продвигаться к разрешению конфликта. Но те, кто не хотят, чтобы ситуация разрешилась мирным путем, нашли другие рычаги.

«Они создают своего рода оппозицию. Сегодня оппозиция требует нового диалога с некоторыми группировками экстремистов, с которыми руководство ЦАР отказывается говорить. Это экстремисты. Россия в этом плане нам помогает, делится опытом. Сотрудничество в сфере обороны успешно продолжается», — добавила Койара.

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Автор: София Синицына
#россия #цар #саммит россия-африка #койара

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