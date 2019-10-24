Работы по эксгумации останков диктатора Франко начались в Испании

Процесс эксгумации останков испанского диктатора Франсиско Франко, похороненного в 1975 году, начался в четверг на территории монументального комплекса «Долина павших» под Мадридом.

О начале работ сообщает правительство Испании, отметив, что прессе при эксгумации присутствовать запрещено.

Как отмечается, в ходе работ, которые, по предварительной оценке, обойдутся в 63 тысячи евро, будет поднята 1,5-тонная гранитная плита, закрывающая могилу Франко, затем из могилы будет извлечен гроб, останки из которого перевезут на кладбище в Эль-Пардо-Мингоррубио для перезахоронения. Новое место захоронения находится в склепе, где в 1988 году была похоронена жена Франко – Кармен Поло. На церемонии перезахоронения разрешено присутствовать только 22 родственникам диктатора