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13:11   24 Октября 2019
Весь мир

Работы по эксгумации останков диктатора Франко начались в Испании

Работы по эксгумации останков диктатора Франко начались в Испании

Процесс эксгумации останков испанского диктатора Франсиско Франко, похороненного в 1975 году, начался в четверг на территории монументального комплекса «Долина павших» под Мадридом.

О начале работ сообщает правительство Испании, отметив, что прессе при эксгумации присутствовать запрещено.

Как отмечается, в ходе работ, которые, по предварительной оценке, обойдутся в 63 тысячи евро, будет поднята 1,5-тонная гранитная плита, закрывающая могилу Франко, затем из могилы будет извлечен гроб, останки из которого перевезут на кладбище в Эль-Пардо-Мингоррубио для перезахоронения. Новое место захоронения находится в склепе, где в 1988 году была похоронена жена Франко – Кармен Поло. На церемонии перезахоронения разрешено присутствовать только 22 родственникам диктатора

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Автор: Александр Люблинский
#испания #останки #общество #весь мир #диктатор #перезахоронение #эксгумация

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