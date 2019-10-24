ГП требует блокировки десяти порталов с фейк-ньюз

Генеральная прокуратура требует ограничить доступ к десяти сайтам, которые распространяют ложные новости с конца марта, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной, выступая на интернет-канале «Эфир».

Он рассказал, что на этих порталах публикуют данные о чрезвычайных происшествиях, которые не происходили на самом деле — «якобы имевших место жутких взрывах и других банальных выдумках». Хоть они и не имеют связи с реальностью, все же такие публикации могут вызвать панику в обществе.

Вместе с тем, Генпрокуратура готова встать на сторону граждан, когда другие правоохранительные органы хотят «подтянуть» под закон о фейках данные, не попадающие под него.