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Депутат Морозов предложил ввести преференции для российских компаний, работающих в Африке
12:51   24 Октября 2019
Россия

Глава ЦАР поддержал российские усилия по помощи странам Африки

Глава ЦАР поддержал российские усилия по помощи странам Африки

ЦАР поддерживает все действия России в отношениях с африканскими странами, которые помогают справиться со стоящими перед континентом вызовами. Об этом заявил президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера на пленарном заседании саммита Россия—Африка.

Лидер ЦАР также поблагодарил Россию и Сочи за гостеприимство. Тудера подчеркнул, что лидеры африканских государств хотят увеличить уровень жизни в своих странах.

«В этой связи хотел бы приветствовать все действия, которые проводит РФ, помогая нашим государствам в многосторонних и двусторонних контактах», — подчеркнул Туадера.

По его словам, цель мероприятия — развивать в дальнейшем наше плодотворное сотрудничество. Президент ЦАР отметил также «исключительное качество организации саммита» и поблагодарил Россию и Сочи за гостеприимство.

Глава ЦАР поддержал российские усилия по помощи странам Африки

Саммит Россия — Африка стартовал в Сочи 23 октября. Параллельно с ним проходит экономический форум. На событие приглашены представителей всех африканских стран.

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Автор: Арсений Аскольский
#цар #туадера

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