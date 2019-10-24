Глава ЦАР поддержал российские усилия по помощи странам Африки

ЦАР поддерживает все действия России в отношениях с африканскими странами, которые помогают справиться со стоящими перед континентом вызовами. Об этом заявил президент Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера на пленарном заседании саммита Россия—Африка.

Лидер ЦАР также поблагодарил Россию и Сочи за гостеприимство. Тудера подчеркнул, что лидеры африканских государств хотят увеличить уровень жизни в своих странах.

«В этой связи хотел бы приветствовать все действия, которые проводит РФ, помогая нашим государствам в многосторонних и двусторонних контактах», — подчеркнул Туадера.

По его словам, цель мероприятия — развивать в дальнейшем наше плодотворное сотрудничество. Президент ЦАР отметил также «исключительное качество организации саммита» и поблагодарил Россию и Сочи за гостеприимство.

Саммит Россия — Африка стартовал в Сочи 23 октября. Параллельно с ним проходит экономический форум. На событие приглашены представителей всех африканских стран.