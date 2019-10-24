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Депутат Морозов предложил ввести преференции для российских компаний, работающих в Африке

Депутат Морозов предложил ввести преференции для российских компаний, работающих в Африке
12:41   24 Октября 2019
Россия

Путин обсудил с лидером Судана возможность поставок С-400

Путин обсудил с лидером Судана возможность поставок С-400

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал перспективы поставок российских систем С-400 Судану. По его словам, лидеры двух государств обсуждали этот вопрос на саммите Россия — Африка в Сочи.

«Тема военно-технического сотрудничества фигурировала на повестке дня переговоров», — сообщил Песков.

23-24 октября в Сочи проходит саммит Россия — Африка. Председателями мероприятия являются Россия и Египет. В нем принимают участие лидеры 54 африканских стран. Кроме того, на саммит приглашены представители восьми крупнейших африканских интеграционных объединений и организаций.

Также параллельно с саммитом проходит экономический форум, в котором участвуют главы государств, представители бизнеса и госструктур.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #судан #вооружение #с-400

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