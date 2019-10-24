Товарооборот РФ и стран Африки за пять лет вырос вдвое, заявил Путин

Товарооборот РФ и стран Африки за пять лет вырос вдвое, заявил президент России Владимир Путин в ходе саммита в Сочи. Российский лидер отметил, что по итогам 2018 года товарооборот со странами Африканского континента составил свыше 20 миллиардов долларов.

По словам Путина, постепенно происходит расширение продукции экспорта РФ и изменение структуры, сейчас в приоритете несырьевые поставки. Президент России отметил, что российские компании давно ведут работу в Африке, где занимаются геологоразведкой и добывают полезные ископаемые. Кроме того, стороны налаживают отношения в сфере высоких технологий.

Глава государства подчеркнул, что в ходе открытия саммита было высказано много предложений по развитию сотрудничества России и стран Африки в разных сферах.

Экономический форум и саммит Россия — Африка проходит в Сочи 23 и 24 октября, в них участвуют делегации, представляющие практически все страны Африканского континента.