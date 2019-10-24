Путин призвал подумать над созданием еще одного инфекционного центра в Африке

Российский президент Владимир Путин выразил мнение, что африканскому континенту необходим еще один научно-исследовательский центр по профилактике инфекционных заболеваний, как в Гвинейской Республике.

Он отметил, что гвинейское учреждение работает «успешно», а в самой Африке есть хорошие перспективы для совместной работы в сферах медицины и здравоохранения.

«Как представляется, можно было бы проработать вопрос и о создании в Африке еще такого же центра», — сказал он на форуме Россия — Африка.

Ранее российский лидер указал, что правительство страны подумает об увеличении бюджетных мест в вузах РФ для студентов из Африки. По его словам, подготовка кадров и образовательная сфера стали важными сферами российско-африканского сотрудничества.

С 23 по 24 октября Сочи принимает экономический форум и саммит Россия — Африка. На событие пригласили представителей всех стран африканского континента.