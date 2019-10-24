Президент Буркина-Фасо пригласил Путина на встречу «сахельской пятерки»

Президент Буркина-Фасо Рош Марк Кристиан Каборе в четверг на полях форума Россия – Африка пригласил российского лидера Владимира Путина принять участие во встрече «Группы пяти» (G5) – стран, входящих в зону африканского Сахеля: Буркина-Фасо, Мали, Мавритания, Чад и Нигер.

«Разумеется, что страны G5 не могут в одиночку справиться со всеми вызовами. И поэтому я хочу попросить Россию продолжить с нами стратегическое партнерство, бороться с террористами и принять участие во встрече в Уагадугу», - заявил глава африканского государства.

Ранее, президент России Владимир Путин, на пленарном заседании проходящего в Сочи саммита заявил, что развитию африканских стран мешают последствия «Арабской весны», пиратство, экстремистская идеология и терроризм, отметив, что необходимо сплотить усилия, чтобы преодолеть эти проблемы.