Глава Росгеологии опроверг трату бюджетных денег на очистку Байкала

Российский геологический холдинг не потратил ни копейки бюджетных денег на очистку дна озера Байкал. Об этом сказал корреспонденту «Политики Сегодня» генеральный директор «Росгеологии» Сергей Горьков на полях саммита Россия — Африка в Сочи.

Ранее Госдуму заинтересовали неэффективные миллионные траты иркутских чиновников. Председатель комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов попросил следователей проверить расходование почти шести миллиардов рублей, которые выделили из бюджета на очистку дна Байкала, сообщили «Известия» со ссылкой на соответствующий запрос.

«Ситуация вопиющая. Не сделали не просто ничего — результат вообще отрицательный», — заявлял парламентарий.

Единственным подрядчиком, согласно запросу в СК, стала «Росгеология». В декабре 2017 года областное министерство природы и Российский геологический холдинг заключили контракт на 5,9 миллиарда рублей, чтобы ликвидировать негативное воздействие отходов, накопленных в результате работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Владимир Бурматов опасается, что в районе озера сойдут сели, вместе с которыми в Байкал попадут опасные отходы производства. Экологическая ситуация на озере остается критической.