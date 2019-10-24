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12:32   24 Октября 2019
Россия

Глава Росгеологии опроверг трату бюджетных денег на очистку Байкала

Глава Росгеологии опроверг трату бюджетных денег на очистку Байкала

Российский геологический холдинг не потратил ни копейки бюджетных денег на очистку дна озера Байкал. Об этом сказал корреспонденту «Политики Сегодня» генеральный директор «Росгеологии» Сергей Горьков на полях саммита Россия — Африка в Сочи.

Ранее Госдуму заинтересовали неэффективные миллионные траты иркутских чиновников. Председатель комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов попросил следователей проверить расходование почти шести миллиардов рублей, которые выделили из бюджета на очистку дна Байкала, сообщили «Известия» со ссылкой на соответствующий запрос.

«Ситуация вопиющая. Не сделали не просто ничего — результат вообще отрицательный», — заявлял парламентарий.

Глава Росгеологии опроверг трату бюджетных денег на очистку Байкала

Единственным подрядчиком, согласно запросу в СК, стала «Росгеология». В декабре 2017 года областное министерство природы и Российский геологический холдинг заключили контракт на 5,9 миллиарда рублей, чтобы ликвидировать негативное воздействие отходов, накопленных в результате работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. 

Владимир Бурматов опасается, что в районе озера сойдут сели, вместе с которыми в Байкал попадут опасные отходы производства. Экологическая ситуация на озере остается критической.

«Никак не могу прокомментировать. Мы не потратили ни копейки бюджетных средств. Там идет процесс очистки. Он длительный, на несколько лет. Мы бюджетные средства не тратили вообще. Только средства Росгеологии», — ответил глава холдинга Сергей Горьков.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ск рф #деньги #байкал #росгеология

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