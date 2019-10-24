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12:11   24 Октября 2019
Весь мир

Глава Минобороны ЦАР предупредила об опасности навязывания чуждых стратегий

Глава Минобороны ЦАР предупредила об опасности навязывания чуждых стратегий

Опасность навязывания чуждых стратегий все еще сохраняется, заявила глава министерства обороны Центральноафриканской республики Мари Ноэль Койяра на саммите Россия — Африка, передает «Федеральное агентство новостей».

Она сравнила развитие страны со строительством дома. А для его прочности необходим хороший фундамент.

«Суверенитет — это власть народа, власть, которой обладает государство для защиты народа. Со времен колонизации и деколонизации статус руководителя потерял свою ценность. В колониальный период руководитель использовался для передачи указаний. Нам диктовали, как жить и вести себя. Сегодня в Африке есть несколько инициатив, региональных организаций. Более развитые страны помогают менее развитым. При этом сохраняется опасность навязывания чуждых стратегий», — сказала министр.

Напомним, что ранее на событии встретились главы ЦАР Фостен-Арканж Туадера и России Владимир Путин. Российский президент отмечал, что страна поможет республике в стабилизации ситуации и урегулировании политического кризиса. Он также напомнил, что Москва одной из первых признала ее независимость и установила дипломатические отношения.

Глава Минобороны ЦАР предупредила об опасности навязывания чуждых стратегий

С 23 по 24 октября Сочи принимает экономический форум и саммит Россия — Африка. На событие пригласили представителей всех стран африканского континента.

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Автор: Анна Манц
#россия #путин #цар #саммит россия-африка

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