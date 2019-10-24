Глава Минобороны ЦАР предупредила об опасности навязывания чуждых стратегий

Опасность навязывания чуждых стратегий все еще сохраняется, заявила глава министерства обороны Центральноафриканской республики Мари Ноэль Койяра на саммите Россия — Африка, передает «Федеральное агентство новостей».

Она сравнила развитие страны со строительством дома. А для его прочности необходим хороший фундамент.

«Суверенитет — это власть народа, власть, которой обладает государство для защиты народа. Со времен колонизации и деколонизации статус руководителя потерял свою ценность. В колониальный период руководитель использовался для передачи указаний. Нам диктовали, как жить и вести себя. Сегодня в Африке есть несколько инициатив, региональных организаций. Более развитые страны помогают менее развитым. При этом сохраняется опасность навязывания чуждых стратегий», — сказала министр.

Напомним, что ранее на событии встретились главы ЦАР Фостен-Арканж Туадера и России Владимир Путин. Российский президент отмечал, что страна поможет республике в стабилизации ситуации и урегулировании политического кризиса. Он также напомнил, что Москва одной из первых признала ее независимость и установила дипломатические отношения.

С 23 по 24 октября Сочи принимает экономический форум и саммит Россия — Африка. На событие пригласили представителей всех стран африканского континента.