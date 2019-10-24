Путин усилит взаимодействие с Африкой по борьбе с терроризмом

Российский лидер Владимир Путин заявил, что намерен активизировать сотрудничество со странами Африки по борьбе с терроризмом и экстремизмом. О планах он рассказал на заседании саммита Россия — Африка в четверг, 24 октября.

Путин считает, что развитию африканских стран мешают терроризм, идеология экстремизма, пиратство и последствия «Арабской весны». Глава государства подчеркнул важность совместных усилий в борьбе с этими проблемами.

Ситуация во многих регионах Африки остается нестабильной. По словам Путина, не разрешены межнациональные конфликты, сохраняется острый политический и социально-экономический кризис.

«Планируем активизировать контакты между правоохранительными органами и спецслужбами РФ и и стран Африки, координировать усилия, обмениваться соответствующей информацией», – заявил глава государства.

Саммит Россия — Африка стартовал в Сочи 23 октября. Параллельно с ним проходит экономический форум. На событие приглашены представителей всех африканских стран.