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12:35   24 Октября 2019
Россия

В тюменской школе проведут служебное расследование из-за конкурса против экстремизма

В тюменской школе проведут служебное расследование из-за конкурса против экстремизма

Родители второклассников тюменской школы №67 удивились творческому конкурсу, на котором детям нужно нарисовать антитеррористические и антиэкстремисткие листовки, задание для которого учитель выложила в группу в Whats App.

«Вот что такое экстремизм для ребенка, который учится во втором классе? Не каждый старшеклассник разбирается в этом!», — не поняли родители. 

Директор школы №67 Анжела Аржиловская с ними согласна. В школе, как заверила «Политику Сегодня» она, проведут служебную проверку.

«Преподаватель перед тем, как писать какие-то объявления в родительскую группу или в дневнички детям, стоит провести какую-то беседу с детьми, раз вводить в эту тему потихонечку надо. Подавать нужно с той стороны, что мы должны жить в мире и верить в добро в такие моменты. Это же все по профилактике экстремизма и терроризма. Так нужно было поступить учителю-профессионалу. На сегодняшний день в СМИ не указан ни класс, ни родители. С классными руководителями мы вообще должны понять, что там произошло. Поэтому проводим свое служебное расследование», — сказала директор.

Само задание, как добавила Аржиловская, не инициатива учителя, конкурс общегородской. У общеобразовательных учреждения было право отказаться, но школа №67 им не воспользовалась. Конкурс актуален для всех возрастов, уверена Аржиловская.

«Эта тема в общем-то актуальная для всех возрастов. Но здесь все зависит от преподавателя.  Что конкретно он может конкретно вложить в эту тему. В этой теме можно раскрывать и мирное небо, как говорится, над головой и взаимопонимание и дружба детей и людей разных национальностей. Вот что хотел именно преподаватель в этой теме раскрыть», — объясняет директор.

Согласно объявлению в родительском чате работу на тему антитерроризма и антиэктсремизма второклассникам предлагается выполнить в виде риснука карандашом, акварелью или гуашью на альбомном листе формата A4. Выполнение задания на конкурсе будут оценивать по сюжетному решению, которое должно быть интересным, творческой находке, композиционному и цветному решению. Допускается ли использовать в работе символику террористических и экстремистских организаций, в задании не уточняется.

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Автор: Елизавета Антонова
#россия #терроризм #экстремизм #общество #тюмень

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