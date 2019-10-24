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12:05   24 Октября 2019
Весь мир

Эрдоган обвинил Обаму в поддержке курдов-террористов и бегстве 350 тысяч жителей Кобани

Эрдоган обвинил Обаму в поддержке курдов-террористов и бегстве 350 тысяч жителей Кобани

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил экс-президента США Барака Обаму в поддержке курдов-террористов и бегстве 350 тысяч жителей сирийского города Кобани, которым пришлось перемещаться на территорию Турции. 

По словам Эрдогана, Россия постоянно предлагала решить вопрос с входом в Айн-эль-Араб, но Вашингтон не желал этого. Президент Турции отметил, что такая позиция США сохраняется с того момента, когда Штатами руководил Барак Обама. Кроме того, Эрдоган напомнил, что именно при Обаме США доставляли в Кобани боеприпасы и вооружение для курдов-террористов, именно после этого местные жители бежали в Турцию. По его словам, республика приняла порядка 350 тысяч сирийских беженцев с северной части страны. 

«У нас там нет проблем с курдами. Наша заноза там — террористы», — подытожил Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Барак Обама приложил руку к изменению режима на Ближнем Востоке, но его сценарий потерпел поражение. 

Эрдоган обвинил Обаму в поддержке курдов-террористов и бегстве 350 тысяч жителей Кобани

9 октября армия Турции начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии. Главная цель - формирование зоны безопасности на границе и отвод курдов-террористов и представителей ИГ* (запрещено в РФ). 22 октября Турция завершила операцию после встречи президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера в Сочи. На встрече было решено, что радикальные курды отойдут вглубь Сирии в течение ближайших 150 часов. 

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#путин #обама #сирия #турция #эрдоган #политика #трамп #весь мир

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