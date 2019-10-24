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12:16   24 Октября 2019
Весь мир

Российская военная полиция расположилась на господствующей высоте в районе Кобани в Сирии

Российская военная полиция расположилась на господствующей высоте в районе Кобани в Сирии

Российская военная полиция заняла господствующую высоту вблизи города Кобани в Сирии, который находится в двух километрах от границы с Турцией, проводившей военную операцию против курдов-террористов. 

С этой высоты открывается хороший обзор на границу и окрестности города. Также там расположена вышка связи, с которой военные полицейские вместе с сирийскими пограничниками будут следить за выводом курдских группировок.

Российская военная полиция расположилась на господствующей высоте в районе Кобани в Сирии

Накануне, 23 октября, российская военная полиция начала патрулирование зоны безопасности вместе с сирийскими военными. 

Российские военнослужащие находятся в арабской стране в рамках меморандума, который подписали лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган. Переговоры состоялись 22 октября. В документе сказано, что российские и сирийские военные должны будут обеспечить отвод курдских радикалов в течение 150 часов. 

Анкара провела операцию «Источник мира» 9–22 октября. Она была направлена против курдских боевиков в Сирии и террористов запрещенной группировки ИГ*.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #турция #кобани #военная полиция

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