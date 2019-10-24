Российские С-400 и «Панцирь-С» впервые будут участовать в учениях за рубежом

Дивизион зенитных ракетных комплексов РФ С-400 и батарея «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях за границей. Они уже переброшены в Сербию для участия в маневрах по ПВО «Славянский щит-2019». Об этом сообщает Минобороны РФ в четверг, 24 октября.

С-400 и «Панцирь-С» развернут на сербской авиабазе Батайница. Вооружения будут включены в российско-сербскую группировку, которая отработает противовоздушную оборону района.

На учениях также отработают задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника.

Учения «Славянский щит – 2019» проводятся в первый раз. Они состоят из двух этапов: первый прошел в сентябре в Астраханской области, второй продлится до 29 октября в Сербии.