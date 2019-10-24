Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ГП требует блокировки десяти порталов с фейк-ньюз

ГП требует блокировки десяти порталов с фейк-ньюз

 Макгрегор назвал трусом Хабиба

Макгрегор назвал трусом Хабиба
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Путин проведет переговоры с лидерами Анголы и Кении

Путин проведет переговоры с лидерами Анголы и Кении

Депутат Морозов предложил ввести преференции для российских компаний, работающих в Африке

Депутат Морозов предложил ввести преференции для российских компаний, работающих в Африке
ГП требует блокировки десяти порталов с фейк-ньюз

ГП требует блокировки десяти порталов с фейк-ньюз

 Макгрегор назвал трусом Хабиба

Макгрегор назвал трусом Хабиба
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Путин проведет переговоры с лидерами Анголы и Кении

Путин проведет переговоры с лидерами Анголы и Кении

Депутат Морозов предложил ввести преференции для российских компаний, работающих в Африке

Депутат Морозов предложил ввести преференции для российских компаний, работающих в Африке
11:53   24 Октября 2019
Россия

Российские С-400 и «Панцирь-С» впервые будут участовать в учениях за рубежом

Российские С-400 и «Панцирь-С» впервые будут участовать в учениях за рубежом

Дивизион зенитных ракетных комплексов РФ С-400 и батарея «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях за границей. Они уже переброшены в Сербию для участия в маневрах по ПВО «Славянский щит-2019». Об этом сообщает Минобороны РФ в четверг, 24 октября.

С-400 и «Панцирь-С» развернут на сербской авиабазе Батайница. Вооружения будут включены в российско-сербскую группировку, которая отработает противовоздушную оборону района.

На учениях также отработают задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника.

Учения «Славянский щит – 2019» проводятся в первый раз. Они состоят из двух этапов: первый прошел в сентябре в Астраханской области, второй продлится до 29 октября в Сербии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...