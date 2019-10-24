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11:43   24 Октября 2019
Россия

Пассажир погиб на рельсах столичной подземки

Пассажир погиб на рельсах столичной подземки

Пассажир погиб на рельсах столичной подземки. Как передает Интерфакс, трагедия произошла на станции «Отрадное».

Как сообщает источник Интерфакса, на станцию прибывал поезд, в этот момент человек по какой-то причине оказался на рельсах. Спасти пассажира не удалось, он скончался от полученных травм. Из-за ЧП движение на перегоне Савеловская — Алтуфьево пришлось прервать, а также снимать напряжение контактного рельса, чтобы извлечь из-под поезда тело погибшего. По причине трагедии пассажиры восьми станций метро не смогли вовремя уехать. 

В 11:13 движение на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро восстановили, сейчас поезда следуют по обычному графику. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #метро #чп #московский метрополитен

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