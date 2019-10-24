Пассажир погиб на рельсах столичной подземки. Как передает Интерфакс, трагедия произошла на станции «Отрадное».

Как сообщает источник Интерфакса, на станцию прибывал поезд, в этот момент человек по какой-то причине оказался на рельсах. Спасти пассажира не удалось, он скончался от полученных травм. Из-за ЧП движение на перегоне Савеловская — Алтуфьево пришлось прервать, а также снимать напряжение контактного рельса, чтобы извлечь из-под поезда тело погибшего. По причине трагедии пассажиры восьми станций метро не смогли вовремя уехать.

В 11:13 движение на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро восстановили, сейчас поезда следуют по обычному графику.