Путин поддержал проведение форума по вопросам мира и развития в Египте

Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил российского коллегу Владимира Путина 11–12 декабря в Асуан на форум​​​. Президент РФ в ходе выступления на пленарном заседании саммита Россия — Африка поддержал предложение Абдель Фаттах ас-Сиси.

В Египте в декабре проведут форум по вопросам мира и устойчивого развития. Путин назвал очень хорошей идеей проведение подобного мероприятия в Асуане.

«Безусловно, мы поддержим проведение такого важного мероприятия», — ответил президент РФ.