Путин поддержал проведение форума по вопросам мира и развития в Египте
Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил российского коллегу Владимира Путина 11–12 декабря в Асуан на форум. Президент РФ в ходе выступления на пленарном заседании саммита Россия — Африка поддержал предложение Абдель Фаттах ас-Сиси.
В Египте в декабре проведут форум по вопросам мира и устойчивого развития. Путин назвал очень хорошей идеей проведение подобного мероприятия в Асуане.
«Безусловно, мы поддержим проведение такого важного мероприятия», — ответил президент РФ.
Владимир Путин выступил на торжественном приёме от имени Президента Российской Федерации в честь участников саммита Россия – Африка. Подробнее: https://t.co/QrKxqmTsID Источник: https://t.co/PzlIcZiE1P pic.twitter.com/pNxpPzTt8r— ru_forumafrica (@ru_forumafrica) 24 октября 2019 г.