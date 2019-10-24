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11:48   24 Октября 2019
Россия

Путин поддержал проведение форума по вопросам мира и развития в Египте

Путин поддержал проведение форума по вопросам мира и развития в Египте

Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил российского коллегу Владимира Путина 11–12 декабря в Асуан на форум​​​. Президент РФ в ходе выступления на пленарном заседании саммита Россия — Африка поддержал предложение Абдель Фаттах ас-Сиси.

В Египте в декабре проведут форум по вопросам мира и устойчивого развития. Путин назвал очень хорошей идеей проведение подобного мероприятия в Асуане.

«Безусловно, мы поддержим проведение такого важного мероприятия», — ответил президент РФ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #египет #саммит #африка

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