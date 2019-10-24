Путин пообещал рассмотреть возможность увеличения бюджетных мест для студентов из Африки

Российское правительство подумает об увеличении бюджетных мест в вузах страны для студентов из африканских государств. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 24 октября, на пленарном заседании саммита Россия — Африка.

Сейчас в России получают образование более 17 тысяч студентов из Африки. Ежегодная квота приема на бюджетную форму обучения составляет около двух тысяч мест.

Путин пообещал, что Россия подумает, как увеличить это число. Он также подчеркнул, что важной сферой сотрудничества России и Африки является и подготовка кадров и образование.

Напомним, в Сочи проходит саммит Россия — Африка 23–24 октября. В нем принимают участие лидеры всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет.