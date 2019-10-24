Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пассажир погиб на рельсах столичной подземки

Пассажир погиб на рельсах столичной подземки

 Путин пообещал рассмотреть возможность увеличения бюджетных мест для студентов из Африки

Путин пообещал рассмотреть возможность увеличения бюджетных мест для студентов из Африки
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Путин заявил, что развитию Африки мешают пиратство, терроризм и идеология экстремизма

Путин заявил, что развитию Африки мешают пиратство, терроризм и идеология экстремизма

 Укрепление партнерства России в Африке вызывает ревность у конкурентов, считает МИД РФ

Укрепление партнерства России в Африке вызывает ревность у конкурентов, считает МИД РФ
Пассажир погиб на рельсах столичной подземки

Пассажир погиб на рельсах столичной подземки

 Путин пообещал рассмотреть возможность увеличения бюджетных мест для студентов из Африки

Путин пообещал рассмотреть возможность увеличения бюджетных мест для студентов из Африки
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Путин заявил, что развитию Африки мешают пиратство, терроризм и идеология экстремизма

Путин заявил, что развитию Африки мешают пиратство, терроризм и идеология экстремизма

 Укрепление партнерства России в Африке вызывает ревность у конкурентов, считает МИД РФ

Укрепление партнерства России в Африке вызывает ревность у конкурентов, считает МИД РФ
11:32   24 Октября 2019
Россия

Путин пообещал рассмотреть возможность увеличения бюджетных мест для студентов из Африки

Путин пообещал рассмотреть возможность увеличения бюджетных мест для студентов из Африки

Российское правительство подумает об увеличении бюджетных мест в вузах страны для студентов из африканских государств. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 24 октября, на пленарном заседании саммита Россия — Африка.

Сейчас в России получают образование более 17 тысяч студентов из Африки. Ежегодная квота приема на бюджетную форму обучения составляет около двух тысяч мест.

Путин пообещал, что Россия подумает, как увеличить это число. Он также подчеркнул, что важной сферой сотрудничества России и Африки является и подготовка кадров и образование.

Напомним, в Сочи проходит саммит Россия — Африка 23–24 октября. В нем принимают участие лидеры всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#россия #африка #образование #бюджетные места

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...