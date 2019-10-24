Замглавы МО РФ встретился с министром обороны ЦАР

Беседа состоялась в четверг, 24 октября, в рамках саммита Россия — Африка. Заместитель главы МО России Александр Фомин встретился с центральноафриканским министром обороны Мари Ноэль Койярой в Сочи.

Обсудили военное сотрудничество России и ЦАР. Такие контакты стали регулярными после подписания в 2018 году межведомственного соглашения. Александр Фомин и Мари Ноэль Койяр особое внимание уделили вопросам подготовки в российских военно-учебных заведениях центральноафриканских военных кадров по широкому спектру специальностей.

Также замглавы МО РФ и министр обороны ЦАР подтвердили обоюдный настрой на продолжение разнопланового взаимодействия сторон по линии военного сотрудничества.