Замглавы МО РФ встретился с министром обороны ЦАР
Беседа состоялась в четверг, 24 октября, в рамках саммита Россия — Африка. Заместитель главы МО России Александр Фомин встретился с центральноафриканским министром обороны Мари Ноэль Койярой в Сочи.
Обсудили военное сотрудничество России и ЦАР. Такие контакты стали регулярными после подписания в 2018 году межведомственного соглашения. Александр Фомин и Мари Ноэль Койяр особое внимание уделили вопросам подготовки в российских военно-учебных заведениях центральноафриканских военных кадров по широкому спектру специальностей.
Также замглавы МО РФ и министр обороны ЦАР подтвердили обоюдный настрой на продолжение разнопланового взаимодействия сторон по линии военного сотрудничества.
Итоги пленарного заседания «Раскрывая потенциал сотрудничества», прошедшего в рамках Экономического форума Россия-Африка 23 октября.https://t.co/29VJL8B4D1 pic.twitter.com/01aRgAQ9jd— ru_forumafrica (@ru_forumafrica) 23 октября 2019 г.