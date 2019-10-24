Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поддержал проведение форума по вопросам мира и развития в Египте

Путин поддержал проведение форума по вопросам мира и развития в Египте

 Пассажир погиб на рельсах столичной подземки

Пассажир погиб на рельсах столичной подземки
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Путин заявил, что развитию Африки мешают пиратство, терроризм и идеология экстремизма

Путин заявил, что развитию Африки мешают пиратство, терроризм и идеология экстремизма

 Укрепление партнерства России в Африке вызывает ревность у конкурентов, считает МИД РФ

Укрепление партнерства России в Африке вызывает ревность у конкурентов, считает МИД РФ
Путин поддержал проведение форума по вопросам мира и развития в Египте

Путин поддержал проведение форума по вопросам мира и развития в Египте

 Пассажир погиб на рельсах столичной подземки

Пассажир погиб на рельсах столичной подземки
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Путин заявил, что развитию Африки мешают пиратство, терроризм и идеология экстремизма

Путин заявил, что развитию Африки мешают пиратство, терроризм и идеология экстремизма

 Укрепление партнерства России в Африке вызывает ревность у конкурентов, считает МИД РФ

Укрепление партнерства России в Африке вызывает ревность у конкурентов, считает МИД РФ
11:28   24 Октября 2019
Россия

Замглавы МО РФ встретился с министром обороны ЦАР

Замглавы МО РФ встретился с министром обороны ЦАР

Беседа состоялась в четверг, 24 октября, в рамках саммита Россия — Африка. Заместитель главы МО России Александр Фомин встретился с центральноафриканским министром обороны Мари Ноэль Койярой в Сочи.

Обсудили военное сотрудничество России и ЦАР. Такие контакты стали регулярными после подписания в 2018 году межведомственного соглашения. Александр Фомин и Мари Ноэль Койяр особое внимание уделили вопросам подготовки в российских военно-учебных заведениях центральноафриканских военных кадров по широкому спектру специальностей.

Также замглавы МО РФ и министр обороны ЦАР подтвердили обоюдный настрой на продолжение разнопланового взаимодействия сторон по линии военного сотрудничества.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #минобороны #саммит #африка #цар

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...