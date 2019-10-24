Полет двух стратегических ракетоносцев Ту-160 ВКС РФ в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) осуществлен с целью подготовки экипажей к выполнению длительных перелетов. Об этом рассказал заявил командующий Дальней авиацией Сергей Кобылаш в четверг, 24 октября.

По его словам, цели мероприятия — обмен опытом между летчиками России и ЮАР и организация взаимодействия между военными ведомствами двух стран.

Накануне российское военное ведомство сообщило о прибытии двух Ту-160 ВКС РФ на аэродром «Ватерклоф» в ЮАР. По данным Минобороны, истребители пролетели над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также Индийского океана. Самолеты произвели в воздухе дозаправку.

Продолжительность полета — более 13 часов. За это время Ту-160 преодолели свыше 11 тысяч километров. На последних этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители ВВС ЮАР.

Полет ракетоносцев выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны РФ.