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 Укрепление партнерства России в Африке вызывает ревность у конкурентов, считает МИД РФ

Укрепление партнерства России в Африке вызывает ревность у конкурентов, считает МИД РФ
11:19   24 Октября 2019
Весь мир

Укрепление партнерства России в Африке вызывает ревность у конкурентов, считает МИД РФ

Укрепление партнерства России в Африке вызывает ревность у конкурентов, считает МИД РФ

Укрепление партнерства России в Африке вызывает ревность у конкурентов, считает директор Африканского департамента МИД РФ Андрей Кемарский. Выступая на саммите Россия — Африка, он отметил, что многие традиционные партнеры стран континента с ревностью относятся к расширению сотрудничества с РФ.

По мнению Кемарского, России придется укреплять сотрудничество со странами Африканского континента на фоне жесткой конкуренции и попыток препятствовать этому со стороны традиционных партнеров Африки. Представитель министерства иностранных дел заявил, что к этому необходимо отнестись спокойно и с достоинством преодолевать негатив. Кемарский отметил, что сотрудничество с Африкой Россия ведет для укрепления двусторонних связей, а не для того, чтобы с кем-либо конкурировать. 

В Сочи стартовал второй день саммита и экономического форума Россия — Африка, он завершится в четверг, 24 октября. Сопредседателями являются президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттаха ас-Сиси. В саммите участвуют более 40 делегаций из стран Африки, для них работают порядка 650 волонтеров. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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