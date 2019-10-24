Путин предложил проводить встречи глав МИД РФ и стран Африки каждый год

Глава государства Владимир Путин предложил проводить политические консультации глав МИД РФ и стран Африки каждый год.

«В период между саммитами можно было бы предусмотреть ежегодные политические консультации министров иностранных дел», — сказал президент РФ.

Речь об этом зашла на первом пленарном заседании саммита Россия — Африка. Путин предположил, что предложение поддержат все гости форума, поэтому развивать российско-африканские отношения предстоит именно в таком формате.