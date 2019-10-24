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11:16   24 Октября 2019
Весь мир

Путин поприветствовал глав делегаций стран-участниц форума Россия – Африка

Путин поприветствовал глав делегаций стран-участниц форума Россия – Африка

Первое пленарное заседание саммита Россия – Африка проходит в четверг в Сочи.

Перед началом церемонии участники мероприятия собрались на церемонию фотографирования. Главы 54 делегаций и президент России Владимир Путин сделали коллективную фотографию.

После фотографирования лидеры перешли в зал пленарного заседания, где должно пройти выступление президентов России Владимира Путина и Ешгипта Абделя Фаттаха ас-Сиси, который на данный момент возглавляет Африканский союз.

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Автор: Александр Люблинский
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