Путин поприветствовал глав делегаций стран-участниц форума Россия – Африка

Первое пленарное заседание саммита Россия – Африка проходит в четверг в Сочи.

Перед началом церемонии участники мероприятия собрались на церемонию фотографирования. Главы 54 делегаций и президент России Владимир Путин сделали коллективную фотографию.

После фотографирования лидеры перешли в зал пленарного заседания, где должно пройти выступление президентов России Владимира Путина и Ешгипта Абделя Фаттаха ас-Сиси, который на данный момент возглавляет Африканский союз.