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11:24   24 Октября 2019
Россия

Фигурант дела «Нового величия»* Гаврилов сбежал на Украину, сообщают СМИ

Фигурант дела «Нового величия»* Гаврилов сбежал на Украину, сообщают СМИ

Фигурант дела «Нового величия»* (запрещена в России) Сергей Гаврилов покинул Россию и отправился на Украину, сообщают СМИ со ссылкой на украинскую пограничную службу. 

Они также указывают, что он попросил политубежища. Стоит отметить, что данные не были официально подтверждены.

Следствие обвиняет Гаврилова в организации экстремистского сообщества и участии в нем. Фигурант находится под домашним арестом, так же как и Мария Дубовик, Анна Павликова и Максим Рощин.

Ситуация схожа с фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках и применении силы к представителям власти, которое завели после незаконных митингов в Москве этим летом. Бросивший в силовика бутылку Айдар Губайдулин также сбежал на Украину и попросил там политического убежища.

Стоит отметить, что если бы Гаврилов и Губайдулин не были бы виновны в инкриминируемых делах, они был остались в России, а не бежали от закона и правосудия в другую страну.

* «Новое величие» — экстремистская организация, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#украина #гаврилов #бегство #новое величие

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