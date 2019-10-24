Жителя Абакана осудили на три года за содействие терроризму

Жителя Абакана осудили за содействие терроризму. Его приговорили к трем годам колонии, сообщили в УФСБ республики.

Обвиняемый, этнический таджик, присягнул лидеру запрещенной террористической организации ИГ* Абу Бакру Аль-Багдади. Известно, что он перевел деньги террористу, который участвовал в боях в сирийском городе Дейр-эз-Зоре на строне ИГ*.

Опасаясь уголовного преследования, мужчина уехал из Хакасии, однако правоохранители задержали его на границе Тюменской и Томской областей. Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

Решение суда вступило в законную силу.

*Террористическая организация, запрещена в РФ