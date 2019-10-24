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Путин поддержал проведение форума по вопросам мира и развития в Египте

Путин поддержал проведение форума по вопросам мира и развития в Египте

 Пассажир погиб на рельсах столичной подземки

Пассажир погиб на рельсах столичной подземки
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Путин заявил, что развитию Африки мешают пиратство, терроризм и идеология экстремизма

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 Укрепление партнерства России в Африке вызывает ревность у конкурентов, считает МИД РФ

Укрепление партнерства России в Африке вызывает ревность у конкурентов, считает МИД РФ
11:02   24 Октября 2019
Россия

Жителя Абакана осудили на три года за содействие терроризму

Жителя Абакана осудили на три года за содействие терроризму

Жителя Абакана осудили за содействие терроризму. Его приговорили к трем годам колонии, сообщили в УФСБ республики.

Обвиняемый, этнический таджик, присягнул лидеру запрещенной террористической организации ИГ* Абу Бакру Аль-Багдади. Известно, что он перевел деньги террористу, который участвовал в боях в сирийском городе Дейр-эз-Зоре на строне ИГ*.

Опасаясь уголовного преследования, мужчина уехал из Хакасии, однако правоохранители задержали его на границе Тюменской и Томской областей. Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

Решение суда вступило в законную силу.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #терроризм #иг

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