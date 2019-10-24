Оборотные штрафы за недолив бензина на российских АЗС могут ввести в 2021 году. Соответствующий законопроект, внесенный в мае, вернули в Минпромторг РФ «для проведения анализа на предмет соответствия концепции нового КоАП».

За недолив топлива владельцам «заправок» придется заплатить 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей. В случае повторного нарушения штраф вырастет до 3%, но не менее двух миллионов рублей рублей.

Соответствующий законопроект планируется включить в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), который заработает с 1 января 2021 года.