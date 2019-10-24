Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поддержал проведение форума по вопросам мира и развития в Египте

Путин поддержал проведение форума по вопросам мира и развития в Египте

 Пассажир погиб на рельсах столичной подземки

Пассажир погиб на рельсах столичной подземки
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Путин заявил, что развитию Африки мешают пиратство, терроризм и идеология экстремизма

Путин заявил, что развитию Африки мешают пиратство, терроризм и идеология экстремизма

 Укрепление партнерства России в Африке вызывает ревность у конкурентов, считает МИД РФ

Укрепление партнерства России в Африке вызывает ревность у конкурентов, считает МИД РФ
Путин поддержал проведение форума по вопросам мира и развития в Египте

Путин поддержал проведение форума по вопросам мира и развития в Египте

 Пассажир погиб на рельсах столичной подземки

Пассажир погиб на рельсах столичной подземки
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Путин заявил, что развитию Африки мешают пиратство, терроризм и идеология экстремизма

Путин заявил, что развитию Африки мешают пиратство, терроризм и идеология экстремизма

 Укрепление партнерства России в Африке вызывает ревность у конкурентов, считает МИД РФ

Укрепление партнерства России в Африке вызывает ревность у конкурентов, считает МИД РФ
11:00   24 Октября 2019
Россия

Штрафы АЗС за недолив бензина ужесточат в 2021 году

Штрафы АЗС за недолив бензина ужесточат в 2021 году

Оборотные штрафы за недолив бензина на российских АЗС могут ввести в 2021 году. Соответствующий законопроект, внесенный в мае, вернули в Минпромторг РФ «для проведения анализа на предмет соответствия концепции нового КоАП».

За недолив топлива владельцам «заправок» придется заплатить 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей. В случае повторного нарушения штраф вырастет до 3%, но не менее двух миллионов рублей рублей.

Соответствующий законопроект планируется включить в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), который заработает с 1 января 2021 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#штраф #бензин #азс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...