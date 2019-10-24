Россия ведет переговоры о строительстве центра обслуживания и ремонта техники в Эфиопии

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин поддержал проведение форума по вопросам мира и развития в Египте

Путин поддержал проведение форума по вопросам мира и развития в Египте

 Пассажир погиб на рельсах столичной подземки

Пассажир погиб на рельсах столичной подземки
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Путин заявил, что развитию Африки мешают пиратство, терроризм и идеология экстремизма

Путин заявил, что развитию Африки мешают пиратство, терроризм и идеология экстремизма

 Укрепление партнерства России в Африке вызывает ревность у конкурентов, считает МИД РФ

Укрепление партнерства России в Африке вызывает ревность у конкурентов, считает МИД РФ
Путин поддержал проведение форума по вопросам мира и развития в Египте

Путин поддержал проведение форума по вопросам мира и развития в Египте

 Пассажир погиб на рельсах столичной подземки

Пассажир погиб на рельсах столичной подземки
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Путин заявил, что развитию Африки мешают пиратство, терроризм и идеология экстремизма

Путин заявил, что развитию Африки мешают пиратство, терроризм и идеология экстремизма

 Укрепление партнерства России в Африке вызывает ревность у конкурентов, считает МИД РФ

Укрепление партнерства России в Африке вызывает ревность у конкурентов, считает МИД РФ
10:52   24 Октября 2019
Весь мир

Россия ведет переговоры о строительстве центра обслуживания и ремонта техники в Эфиопии

Россия ведет переговоры о строительстве центра обслуживания и ремонта техники в Эфиопии

Россия ведет переговоры о строительстве центра обслуживания и ремонта техники в Эфиопии. Об этом заявила Федеральная служба военно-технического сотрудничества РФ в рамках саммита Россия — Африка.

Как заявили в ведомстве, центр планируется построить в городе Дебре-Зейт. В центре будут обслуживать авиатехнику: самолеты и вертолеты. Ведомство отмечает, что в Эфиопии активно пользуются военной техникой и вооружением из России и СССР, но сейчас страна самостоятельно пытается ремонтировать и модернизировать ранее полученную продукцию. 

ВСВТС выразила надежду, что Эфиопия пригласит ведомство на очередное заседание межправительственной рабочей группы по вопросам военно-технического сотрудничества, в которую также входит Россия. 

Саммит и экономический форум Россия — Африка проходит в эти дни в Сочи, он завершится в четверг, 24 октября. В рамках саммита и форума ожидается подписание ряда важных документов. 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #эфиопия #саммит россия-африка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...