Россия ведет переговоры о строительстве центра обслуживания и ремонта техники в Эфиопии. Об этом заявила Федеральная служба военно-технического сотрудничества РФ в рамках саммита Россия — Африка.

Как заявили в ведомстве, центр планируется построить в городе Дебре-Зейт. В центре будут обслуживать авиатехнику: самолеты и вертолеты. Ведомство отмечает, что в Эфиопии активно пользуются военной техникой и вооружением из России и СССР, но сейчас страна самостоятельно пытается ремонтировать и модернизировать ранее полученную продукцию.

ВСВТС выразила надежду, что Эфиопия пригласит ведомство на очередное заседание межправительственной рабочей группы по вопросам военно-технического сотрудничества, в которую также входит Россия.

Саммит и экономический форум Россия — Африка проходит в эти дни в Сочи, он завершится в четверг, 24 октября. В рамках саммита и форума ожидается подписание ряда важных документов.