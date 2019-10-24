Тюменским второклашкам задали нарисовать листовки на тему экстремизма и терроризма

Родители младшеклассников школы № 67 в Тюмени удивились творческому конкурсу на антитеррористическую и антиэкстремистскую темы, сообщило 72.ru.

Как рассказал отец одного из школьников, учитель просто выложил в родительский чат фото конкурсного задания, без объяснений. В нем указано, что работа может быть выполнена карандашом, акварелью или гуашью на альбомном листе формата А4. Выполнение задания будут оценивать по сюжетному решению, которое должно быть интересным, творческой находке, композиционному и цветному решению. Тема — антитерроризм и антиэкстремизм. И все это восьмилетним детям.

«Бедные советские дети, которые были лишены таких конкурсов и не знали, кто такой террорист и экстремист», — иронизирует папа ученика.

Стоит отметить, что еще маленькие ребята еще не знают о таких преступлениях, а родители не понимают, как им это объяснить. Конкурс они сочли бессмысленным.

«Вот что такое экстремизм для ребенка, который учится во втором классе? Не каждый старшеклассник разбирается в этом! Значит, в Таганроге за объяснение семилетним детям сказки «Конек-Горбунок» воспитателя увольняют, а в Тюмени конкурсы рисунков проводят на такие жесткие темы?», — отреагировал другой родитель.

Региональный департамент образования пока не дал ответа, допустимо ли проводить подобные конкурсы.