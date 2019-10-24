Россия и ЮАР планируют совместно разрабатывать и производить военную технику и оружие

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев заявил в четверг, что Россия и Южно-Африканская республика намерены вести совместные разработки и производство вооружений и военной техники, как для вооружения национальных армия, так и для поставок в третьи страны.

«Имеются перспективные проекты взаимодействия в области совместной разработки и производства вооружений и военной техники как для национальных вооруженных сил наших государств, так и в интересах третьих стран», - сообщил Шугаев журналистам на полях проходящего в Сочи саммита Россия – Африка.

По его словам, российская сторона заинтересована в сотрудничестве с Южно-Африканской республикой, которая имеет самый развитый военно-промышленный комплекс на африканском континенте, учитывая уровень двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках БРИКС.